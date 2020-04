La Liguria e i ponti che crollano: "Un progetto per monitorarli fermo dal 2002"

Il ponte Morandi nel 2018, il viadotto Madonna degli Angeli nel 2019, ora nel 2020 il ponte sul Magra e nel frattempo a Genova si è provveduto a seguito dei timori della popolazione a intervenire sul ponte del Lagaccio

E’ evidente che il problema della tenuta dei ponti va affrontato come un caso di sistema, considerando probabilmente che stanno arrivando a fine vita molte strutture realizzate 50 o più anni fa.

Il professor Antonio Occhiuzzi, ingegnere che dirige la sezione infrastrutture del CNR è stato incaricato, dopo il Morandi, di coordinare un gruppo per creare un registro dei ponti italiani. Perché, e questo è clamoroso: l’Italia non sa esattamente quanti e quali sono i suoi ponti, si stima più o meno in 60.000. Spesso fra comuni, province, Anas le competenze su proprietà e manutenzioni sono assai confuse.

Donatella Mascia, docente di ingegneria si occupa da sempre di ponti. E già nel lontano 2002 provò a far decollare con la Regione un progetto che, se si fosse concluso forse oggi le condizioni dei ponti liguri sarebbero conosciute. Il progetto era basato sull’acquisto di un software ideato da Aashto (American Association of State Highway and Transportation Officials) l’associazione dei trasportatori americani che si erano mossi dopo che nel 1967 in Ohio era crollato un ponte uccidendo 37 persone. Il software consentiva grazie alla gestione dei dati di formulare tutta una serie di scenari sulla prospettiva di vita del ponte a seconda delle manutenzioni effettuate e a quale costo.

Professoressa Mascia partiamo dall’oggi. Tre ponti crollati nella sola Liguria in neppure due anni. Se prima era suggestione ora è legittimo avere paura, i nostri ponti sono arrivati a scadenza?

Si teme ciò che non si conosce. I ponti presenti sul nostro territorio sono caratterizzati da epoche di costruzione diverse, da sistemi statici diversi, da materiali di costruzione diversi. Inoltre si sono modificate le disposizioni normative sui carichi mobili e i flussi dei carichi si sono intensificati; a tutto questo si aggiunga il degrado, fortemente influenzato dalle condizioni ambientali più o meno aggressive. La risposta che si può dare a questa domanda non può che essere un interlocutorio: “DIPENDE!”.La conoscenza rappresenta lo strumento per dare una risposta appropriata e per indicare la strada da intraprendere.



E quali sono i livelli di conoscenza di cui dispongono i gestori del nostro patrimonio infrastrutturale e gli strumenti di cui si sono dotati per tenere sotto controllo le innumerevoli opere d’arte presenti sul nostro territorio?

A livello nazionale, manca totalmente un sistema codificato, ma esistono alcune realtà particolari, che non possono essere ignorate. Queste realtà, rese più o meno condivise, sono state attivate da parte di alcuni Enti Concessionari o Gestori di grandi infrastrutture.Poco o niente mi risulta esistere invece al di fuori di queste. Certamente per l’efficacia del sistema, qualunque esso sia, occorrerebbe poter distinguere i ruoli di controllore e controllato, in modo che chi ha il ruolo di controllore possa disporre dei necessari strumenti di controllo. In realtà sappiamo che non è così.

Nel caso dei Concessionari, le risorse a disposizione generalmente hanno consentito di attivare una “conoscenza” strutturata, quanto meno della posizione, tipologia, stato di consistenza, interventi di ripristino eseguiti e monitoraggio visivo delle opere d’arte. Altra questione è quella relativa agli investimenti per il mantenimento della rete in efficienza ed alle scelte conseguenti, in generale facenti capo al concessionario stesso.

E se usciamo dalle Autostrade e dalle concessioni?

“Notevolmente più grave è la situazione per le infrastrutture gestite direttamente dalle pubbliche amministrazioni, cui mancano risorse sia tecniche, sia economiche, persino per la redazione anche soltanto di un censimento. Anas, a quanto mi consta, non risulta disporne. A maggior ragione Regioni, Provincie (o quel che ne è rimasto), Comuni, non hanno mai neppure attivato un censimento organico. Con un’eccezione che mi ha riguardato direttamente, un progetto avviato nel lontano 2002 in collaborazione con la Regione Liguria e le sue quattro Provincie: il sistema Pontis”.

Ci parli di quel progetto del 2002 e del perché oggi non è realtà.

Diciotto anni orsono la Regione Liguria aveva conferito alla Società di Ingegneria Archimede, rappresentante di AASHTO per l’Italia, di cui la scrivente è presidente e amministratore, l’incarico di avviare un sistema programmato di manutenzione e gestione, da rendere operativo sul territorio regionale, riguardante le infrastrutture in carico alle quattro provincie liguri. Il problema da me sollevato aveva sensibilizzato gli allora Amministratori della Regione Liguria, che avevano accolto con favore il programma di salvaguardia e mantenimento del patrimonio infrastrutturale, che come abbiamo purtroppo potuto toccare con mano a seguito delle recenti note vicende, rappresenta non solo un aspetto cruciale di garanzia dell’incolumità pubblica, ma anche una risorsa fondamentale per l’economia del territorio.

Era così stata acquisita la metodologia Pontis, utilizzata e sperimentata su tutto il territorio USA, della quale erano state predisposte le Linee Guida, acquisito il software a “prezzo politico”, organizzate le ispezioni speditive per il training agli operatori, organizzate una serie di Lezioni rivolte ai tecnici delle quattro provincie liguri e del personale della Regione, per l’acquisizione della confidenza su detta metodologia e avviato il programma. Vi fu uno scambio culturale con una delegazione americana che ci mise a disposizione il patrimonio di conoscenza e di esperienza da loro acquisito in un’attività più che ventennale. Questo programma si arenò, inutile dirlo, per ragioni esclusivamente politiche. Non fu più considerato di interesse da parte dei nuovi amministratori.

Oggi sarebbe possibile riproporlo e adottarlo?

Se pure con una necessaria rivisitazione esso è stato da noi ripreso e arricchito tramite l’introduzione delle nuove e potenti tecnologie digitali ed è pronto per essere impiegato, con i necessari adeguamenti richiesti. Un sistema di tale genere parte, ovviamente, dalla conoscenza del patrimonio da gestire e del territorio in cui è inserito. Parte quindi da quello che si può definire “censimento”.

E’ un software che avrebbe potuto davvero fornirci indicazioni utili o sarebbe diventato solo un’altra arma in mano alla burocrazia che cerca scuse per rinviare le decisioni?

Certamente, innanzitutto non si trattava “solo” dell’utilizzo di un software, ma dell’impostazione ed adozione di una metodologia codificata per le ispezioni visive e per la raccolta strutturata dei dati necessari e sufficienti a garanzia dell’uniformità ed oggettività delle informazioni anagrafiche, geografiche e dello stato di conservazione delle strutture. Tale patrimonio di informazioni, sarebbe attualmente ottenibile, integrabile e maggiormente usufruibile anche grazie ai progressi tecnologici.

Oggi, dopo il Morandi i ponti autostradali sono stati sottoposti ad un approfondito monitoraggio. Ma per i ponti delle strade statali, provinciali, comunali questo check up di massa non è scattato.

Prima di parlare di check-up un sistema di tale genere deve partire, ovviamente, dalla conoscenza del patrimonio da gestire e del territorio in cui è inserito. Si parte quindi da quello che si può definire “censimento”. Censimento è una parola chiave perché la raccolta dei dati base, per dare il via ad un vero e proprio sistema di manutenzione programmata, data la vastità delle informazioni da raccogliere e da gestire (circa 60.000 ponti, ma non sono ancora stati neppure contati), necessita di una metodologia univoca a livello nazionale, che deve essere messa a disposizione della frammentaria realtà di chi cura le infrastrutture. Ma il censimento naturalmente va oltre la presa visione, il rilievo, o lo stato di degrado. Esiste il grande e prezioso patrimonio cartaceo (digitale solo per le opere più recenti) di documentazione progettuale o di cantiere, che dev’essere salvaguardato e reso accessibile e consultabile. Tutto ciò è stato considerato e previsto nella metodologia precedentemente introdotta.







Fonte