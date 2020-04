Classifica cristallizzata all’11 marzo se non si tornerà a giocare

– Come l’Italia, anche la Spagna è al lavoro per portare a termine la stagione calcistica, come esortato dalla Uefa. Ma l’ipotesi di ricominciare il campionato appare sempre più remota visto che si tratta del Paese europeo in cui il coronavirus ha fatto più vittime. Per questo motivo, scrive Marca, la Commissione dei delegati della Federazione, che si è riunita oggi, ha preso in considerazione tutte le possibili ipotesi relative alle competizioni europee della prossima stagione, dando priorità alla classifica cristallizzatasi lo scorso 11 marzo, al momento dello stop alle partite nella Liga.

In questo modo, Barcellona, Real Madrid, Siviglia e Real Sociedad sarebbero le squadre classificate per la Champions League, mentre Atletico Madrid e Getafe andrebbero in Europa League. La finalista della Coppa del Re, Athletic Bilbao, avrebbe la priorità sulla settima classificata, in questo momento il Valencia, per occupare il terzo posto in Europa League. Per stabilire con certezza chi avrebbe diritto al posto però bisognerà attendere prima di capire se la finale (contro la Real Sociedad) si giochi o meno.

Busquets: “Non credo che ci siano le condizioni per ripartire”

Pessimista sulla ripresa anche Sergio Busquets, centrocampista del Barcellona: “Non credo sarà possibile ripartire con il campionato. Ci saranno tante regole da seguire e credo che sarà difficile mettere in atto tutto”, ha detto intervenendo a Radio Cadena Cope. “Forse saremo in grado di iniziare un po’ di allenamento, seguendo il protocollo ed evitando il contatto con un gran numero di compagni di squadra. Sarà necessario lavarsi e farsi la doccia a casa e mantenere una serie di abitudini, ma poi, ribadisco, riprendere il torneo mi sembra difficile. Certo, a me piacerebbe tornare a giocare, questo è chiaro, ma non credo si possa, c’è troppa incertezza. Vincere la Liga a tavolino? Meglio giocare e vincere sul campo…”, ha concluso.