A scuola

“Sono un’insegnante che dal 5 marzo è a casa a lavorare al pc per almeno 8 ore al giorno, ma questo non sarebbe nulla. Ho una figlia disabile di 19 anni affetta da una sindrome rara, la Sindrome di Angelman, e un figlio di 14 anni (che in questo periodo è dovuto diventare trasparente perché tutte le forze sono incentrate per seguire la sorella, e non è ovviamente giusto). La malattia di mia figlia è rara e colpisce 1 bambino ogni 15.000 nati vivi. I ragazzi con questa patologia hanno un grave ritardo cognitivo, raggiungono i 3 anni di età mentale , non parlano, hanno problemi epilettici e del sonno e problemi di ipotonia muscolare. Sono ragazzi che dipenderanno per sempre da una persona, sono bambini di 2 anni imprigionati nel corpo di un adulto”.

“Claudia frequenta la seconda classe di un istituto superiore, non segue il programma, com’è evidente, la scuola le serve per stare in mezzo agli altri, per avere una routine e permettere a noi genitori di andare a lavorare. A parte il supporto di alcuni assistenti domiciliari, non abbiamo nessuno che ci dia una mano, in quanto i nostri genitori sono anziani e malati. Mia figlia dal 5 marzo ha smesso di avere la sua vita, le sue routine. Come faccio a spiegarle che deve stare a casa? A fare cosa? Claudia dipende completamente da un adulto quindi, tutto grava su noi genitori”.

Molti assistenti domiciliari non lavorano

“Oltretutto io e suo padre siamo separati e quindi il carico di lavoro si moltiplica , non è facile gestire mia figlia, un figlio di 14 anni e un lavoro. Io con la didattica a distanza devo rispettare degli orari di collegamento con la piattaforma e gli alunni e il padre, essendo libero professionista, deve cercare di lavorare il più possibile non avendo uno stipendio fisso. Il lavoro dell’assistente domiciliare che si svolge a contatto con mia figlia è un lavoro rischioso in questo periodo di pandemia, in quanto Claudia mette le mani in bocca e non usa mascherine. La conseguenza è che gli assistenti hanno paura e non tutti sono disposti a lavorare”.

“E quindi ci si ritrova soli. Niente scuola, niente operatrice, niente parco, niente centro diurno. Su chi ricade tutto questo? Ovviamente sul padre e sulla madre, che dovrebbero lavorare ma allo stesso tempo hanno una figlia piccola che rimarrà piccola per sempre”.

Portano a spasso i cani. E mia figlia?

“Ho sentito che c’è un’associazione che si occupa di portare a spasso i cani delle persone malate o impossibilitate ad uscire e mi sono chiesta: chi porta a spasso mia figlia? Nessuno. I disabili in questa pandemia non sono stati considerati, non sono 12 giorni di 104 che cambiano la vita ad un genitore. Siamo esausti, mia figlia di notte non dorme e di giorno è iperattiva. E allora la 104 mi può aiutare? La risposta è no”.

Soli dal 5 marzo

Claudia è a casa dal 5 marzo, da quando le scuole sono state chiuse. a settembre e non abbiamo ancora certezze sulla riapertura. E noi genitori che fine faremo? Per settembre che ne rimarrà di noi? Se a settembre la scuola non inizierà, Claudia che fine farà? Gli assistenti che ora mi aiutano saranno ‘consumati’ per allora. E intanto? L’abbiamo iscritta in alcuni centri diurni, ma non c’ è speranza. I posti sono sempre pochissimi e si liberano solo se qualche utente si trasferisce di residenza o muore , ed io e il papà cosa facciamo? Quando si libera un posto per nostra figlia? Come faremo a lavorare? Esistono centri estivi per tutti, ma non per i ragazzi disabili. Per loro esistiamo soltanto noi, i genitori. La nostra situazione è davvero insostenibile. Abbiamo bisogno di aiuti concreti per dare a Claudia, e ai ragazzi come lei e a noi genitori, la possibilità di avere una vita dignitosa”



BLOG Family Life di Maria Novella De Luca

Più posti nei centri diurni

Aumentare i posti nei centri diurni. Operatori che giornalmente in questo periodo di pandemia, vengano a casa e stiano qualche ora con i nostri figli. Si è pensato di dare la possibilità ai cani di uscire, di avere associazioni che pensano a loro e invece delle persone disabili non si è mai parlato, se non con i 12 giorni di 104? Il fatto che la disabilità, certe disabilità in particolare, siano una minoranza, non vuol dire che non se ne debba parlare. Abbiamo bisogno di aiuto. Noi genitori non ce la facciamo più.

Cordialmente,

Sonia Moretti

(Ha fondato l’associazione “Occhi per comunicare” , con altre 20 famiglie con figli affetti dalla sindrome di Angelman si batte per raccogliere fondi e trovare uno spazio dove accogliere i ragazzi e farli seguire da personale formato)