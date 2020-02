Spadafora: “E’ stato uno sforzo corale”

– La legge olimpica è realtà. Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato in serata il decreto legge relativo alle disposizioni per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 e delle Atp Finals di tennis che si svolgeranno a Torino dal 2021 al 2025.

“Felice per l’approvazione in cdm del decreto per le Olimpiadi Milano-Cortina e le Atp Finals Torino, frutto di uno sforzo corale portato avanti con un’attenzione particolare ai territori. Il nostro Paese negli appuntamenti importanti sa dimostrare grandi capacità!”. Così il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora su Twitter dopo l’approvazione della Legge olimpica.

Giorgetti: “Contento, ringrazio il ministro Spadafora”

“Sono contento che il governo abbia approvato il decreto per le Olimpiadi Milano Cortina e Atp Finals di Torino. Qualcosa di buono va avanti: personalmente ringrazio il ministro Vincenzo Spadafora per l’impegno e la lealtà di aver portato avanti i progetti partiti e realizzati dal precedente governo”. E’ il commento di Giancarlo Giorgetti, già sottosegretario alla presidenza con delega allo sport, dopo l’approvazione della legge.

D’Incà: “Avanti per lavorare al meglio”

“Come promesso via libera alla #LeggeOlimpica. Il Cdm ha appena approvato il decreto che servirà a dare una governance per gestire al meglio le olimpiadi invernali nel 2026. Avanti per lavorare al meglio alla sfida che ci attende con Milano Cortina2026”, è invece il commento del ministro delle riforme Federico D’Incà.