Corsa contro il tempo per la Lazio, che continua con determinazione a trattare Giroud con il Chelsea. Il direttore sportivo Igli Tare è volato questa mattina presto a Londra per provare a sbloccare la trattativa, che vivrà la sua fase più calda intorno all’ora di pranzo, quando è previsto un vertice tra i dirigenti. L’operazione si potrebbe sbloccare se i ‘Blues’ dovessero trovare un sostituto all’attaccante francese, che secondo fonti inglesi sarebbe entrato nel mirino anche del Manchester United, oltre che del Tottenham (più fredda la pista Inter).

Il 33enne, in scadenza nel 2020, ha però già scelto i biancocelesti, accettando la proposta fino al 2023 a 2,5 milioni netti a stagione (più bonus). Vuole andare via, ha bisogno di giocare in vista dell’Europeo di giugno. In mattinata era uscita la notizia che Giroud non si era allenato a Cobham, centro sportivo del Chelsea, ma il suo agente l’ha prontamente smentita. La Lazio spinge ancora, ci proverà finché sarà possibile. Avrà modo fino alle 20 di questa sera per regalare a Inzaghi – e a tutti i tifosi che aspettano con ansia – la punta campione del mondo.