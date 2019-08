La Lazio continua a vincere. Nella nona amichevole di questo precampionato Acerbi e compagni battono, allo stadio Balaìdos, il Celta Vigo per 2-1 grazie alla doppietta firmata da Ciro Immobile. A nulla è valso il gol di Beltran sul finale di primo tempo. Inzaghi mette in campo il classico 3-5-2: Strakosha in porta, Vavro, Acerbi e Radu in difesa mentre sulle fasce agiscono Lazzari a destra e Jony a sinistra con Parolo, Leiva e Luis Alberto a centrocampo con Correa a supporto di Immobile. La partita è frizzante sin dai primi minuti con Iago Aspas che al 5′ si divora il gol dell’1-0 e un paio di minuti dopo arriva la rete di Ciro Immobile che fredda Ruben Blanco. I biancocelesti prima ringraziano Strakosha che compie una grande parata su Denis Suarez e poi applaudono ancora Immobile: il bomber laziale al 25′ raddoppia con un tiro preciso che lambisce il palo e finisce in rete. I padroni di casa provano a reagire e trovano la rete dell’1-2 grazie a Beltran che, al 39′, lascia partire un tiro non troppo pericoloso ma Strakosha si fa sfuggire la palla che si deposita in rete.

Nel secondo tempo la Lazio va vicina due volte al gol del 3-1: al 48′ Acerbi stacca di testa e scheggia la traversa mentre al 64′ è Caicedo, subentrato ad Immobile, a centrare in pieno il legno dopo un’azione meravigliosa coadiuvata anche da Correa. Il Celta Vigo prova a spingere, ma la difesa biancoceleste si difende con ordine anche quando Inzaghi comincia con la girandola dei cambi. L’unica nota stonata della serata è il problema fisico di Felipe Caicedo che è stato sostituito nove minuti dopo il suo ingresso in campo.

Lazio che rientrerà subito in nottata a Roma, qualche giorno di riposo e poi di nuovo tutti in campo a Formello per preparare l’esordio in campionato contro la Sampdoria fissato per domenica 25 agosto.