Continua il momento negativo della Lazio che dopo la sconfitta di domenica a Ferrara con la Spal perde 2-1 anche all’esordio in Europa League in trasferta contro il non irresistibile Cluj. I biancocelesti, passati in vantaggio con Bastos, si fanno rimontare dal rigore di Deac e dal gol decisivo di Omrani. Prova incolore dei capitolini che si spengono dopo un discreto avvio arrendendosi a un avversario più determinato e superiore fisicamente. Si complica la situazione nel gruppo E dove il Cluj è in testa con 3 punti, davanti a Rennes e Celtic Glasgow (che hanno pareggiato 1-1 in Francia) a quota 1 e la Lazio a zero.

