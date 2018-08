– Nella Friends Arena di Stoccolma, in Svezia, arriva la prima sconfitta della Lazio in questa estate. A vincere l’amichevole di spessore internazionale (tra due squadre che disputeranno la prossima Europa League) è infatti la nuova Arsenal di Emery, che con un gol per tempo (Nelson e Aubameyang) riesce ad avere la meglio sulla squadra di Inzaghi, troppo imprecisa sotto porta nella prima frazione e brava a evitare che il passivo diventasse più pesante nella ripresa.

LE FORMAZIONI – Entrambe le squadre scelgono un undici con qualche alternativa: il tecnico biancoceleste (che deve fare a meno degli acciaccati Immobile, Marusic, Berisha e Strakosha) lascia fuori Milinkovic e sceglie Proto in porta, Wallace, Acerbi e Radu in difesa, Basta, Parolo, Lucas Leiva, Murgia e Lulic a centrocampo, Luis Alberto e Caicedo a duettare davanti. Emery tiene in panchina tra gli altri Mkhitaryan, Özil, Aubameyang e Mustafi, in campo a comporre il 4-4-2 vanno Leno, Lichtsteiner, Holding, Chambers, Maitland-Niles, linea di centrocampo formata da Nelson, Xhaka, Torreira, Iwobi, attacco affidato a Lacazette e Nketiah.

PRIMO TEMPO – Nonostante un’iniziale fase di studio da parte delle due squadre, i primi 45 minuti sono complessivamente divertenti e salgono rapidamente di ritmo. Il primo squillo è dell’Arsenal (decisamente migliore l’approccio alla partita della squadra di Emery), con un tiro al volo su primo palo di Lacazette, fermato senza problemi da Proto. Al 16’ si fa vedere avanti anche la Lazio, con una bella azione tutta in velocità tra Basta, Parolo e Caicedo: l’ecuadoriano è però impreciso e non inquadra la porta. Sul capovolgimento di fronte l’Arsenal passa in vantaggio, grazie a un tap-in vincente di Nelson (partito in posizione dubbia di fuorigioco) a porta vuota, dopo un diagonale mancino di Iwobi terminato sul palo. Il gol dell’1-0 (al 18’) spegne i Gunners e accende la squadra di Inzaghi, che cresce d’intensità e sfiora il pareggio tre volte nel giro di 7 minuti (tra il 31’ e il 38’) con Luis Alberto (traversa), un colpo di testa impreciso di Parolo da due passi e un’altra occasione di Caicedo da posizione defilata. La rete però non arriva e le due squadre vanno a riposo sul risultato di 1-0.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa Emery manda subito in campo Aubameyang e Guendouzi (per l’autore del gol Nelson e Nketiah), Inzaghi invece non modifica nulla e dopo appena due minuti ha già una nuova occasione con Parolo, ben servito da Murgia: il centrocampista della Lazio però allarga troppo il sinistro e colpisce solo l’esterno della rete. È l’ultimo vero squillo biancoceleste, poi tra il 61’ e il 62’ è il momento delle prime sostituzioni, con Milinkovic, Durmisi e Luiz Felipe che entrano in campo rispettivamente per Murgia, Lulic e Radu. Contemporaneamente l’Arsenal fa spazio a Ozil, Elneny, Mkhitaryan e Bellerin per Torreira, Xhaka, Iwobi e Lichtsteiner. Al 64’ arriva il gol del 2-0 dei Gunners, con un destro da dentro l’area di rigore di Aubameyang, dopo una bella progressione palla al piede di Guendouzi. La squadra di Inzaghi prova a reagire con un diagonale di Luis Alberto bloccato senza problemi da Leno. Nuova girandola di cambi tra il 71’ e il 78’, con entrambe le squadre che completano quasi interamente la sostituzione degli undici iniziali. Gli equilibri sono ormai saltati, le occasioni ci sono da entrambe le parti ma senza mai impegnare veramente Leno e Proto.

ARSENAL (4-4-2): Leno; Lichtsteiner (dal 62’ Bellerin), Holding (dal 78’ Mavropanos), Chambers (dal 78’ Papastathopoulos), Maitland-Niles; Nelson (dal 46’ Guendouzi), Xhaka (dal 62’ Elneny), Torreira (dal 62’ Özil), Iwobi (dal 62’ Mkhitaryan); Lacazette (dal 78’ Smith Rowe), Nketiah (dal 46’ Aubameyang). A disp. Cech, Mustafi. All. Emery.

LAZIO (3-5-1-1): Proto; Wallace (dal 71’ Caceres), Acerbi (dal 71’ Bastos), Radu (dal 62’ Luiz Felipe); Basta (dal 71’ Patric), Parolo (dal 71’ Cataldi), Leiva (dal 71’ Badelj), Murgia (dal 62’ Milinkovic), Lulic (dal 62’ Durmisi); Luis Alberto (dal 71’ Correa); Caicedo (dal 71’ Pedro Neto). A disp. Guerrieri, Adamonis, Jordao, Rossi. All. Inzaghi.

MARCATORI: Nelson 18’, Aubameyang 64’.