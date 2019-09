La Juventus si impone sul Brescia 2-1 nel secondo anticipo della quinta giornata di Serie A e si porta in testa al campionato con 13 punti, superando l’Inter che ospita la Lazio a San Siro. Il Brescia di Corini nonostante la buona partita resta a 6 punti. A decidere la gara una rete di Pjanic che completa la rimonta bianconera dopo l’iniziale vantaggio di Donnarumma e il pareggio su autogol di Chancellor. Corini per la sfida alla Juve schiera un 4-3-1-2 con l’esordio in attacco di Mario Balotelli e al suo fianco Donnaruma, con Romulo dietro le punte, e Tonali, Bisoli e Dessena in mezzo al campo. Sarri, con CR7 indisponibile, risponde con un modulo identico con Ramsey dietro le punte, Dybala e Higuain. Pjanic, Khedira e Rabiot a centrocampo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

– Rivera diventa allenatore Uefa-Pro, patentino a 76 anni

Fonte