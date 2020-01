Il mercato di gennaio in casa rossonera è iniziato con l’entusiasmante ritorno di Zlatan Ibrahimovic, ma Boban e Maldini vogliono regalare a Pioli un rinforzo in difesa e sono in corso trattative molto avviate per il difensore del Barcellona, Todibo che sembra sempre più vicino dopo il blitz in Spagna del ds rossonero Massara che ha incontrato il Barcellona e l’entourage del calciatore. Si discute sulla formula visto che il Milan non lo vuole in prestito secco e il Barca non vuole perdere completamente il controllo del giocatore. Una delle ipotesi è un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro con un contro-riscatto per i catalani.

Fonte