Ronaldo cincischia ancora un po’ troppo, Dybala continua a segnare ma comincia a dare segni di stanchezza, Bernardeschi e Douglas sono i soliti altalenanti, ma tutto questo è bastato perché la Juve segnasse sei gol in due partite, dopo essere rimasta all’asciutto tra semifinale e finale di Coppa Italia. Sarri sa che i suoi gioielli gli daranno maggiori soddisfazioni più in là (cioè quando conterà di più, in definitiva), ma intanto si sta godendo un aspetto che non sta avendo grande rilevanza, ma che sta facendo la differenza: la Juve non prende gol da cinque partite, tre di campionato (compresa quella pre Covid con l’Inter) e due di Coppa Italia. I minuti sono 509 (l’ultima rete ai bianconeri è del lionese Tousart), i mesi sono addirittura quattro perché di mezzo c’è stato il calcio sospeso, ma è un dato di fatto che per i campioni d’Italia si è aperta una nuova fase, tant’è che adesso hanno la difesa meno battuta della serie A. Ed è una novità.





Miglior difesa

Prima della ripresa, la squadra con meno gol al passivo era la Lazio con 23, seguita dal Inter e Juve con 24 e dal Verona con 26. Adesso la formazione di Sarri, l’unica ancora inviolata dopo l’epidemia, in questa statistica è nettamente la migliore (24 gol subiti) e in sostanza si è finalmente allineata alla tendenza di questi otto anni di tirannia, durante i quali è capitato il più delle volte che i bianconeri non chiudessero il campionato con il miglior attacco (due volte lo è stato il Napoli, una ciascuno l’Atalanta, la Lazio, la Roma e il Milan) ma mai che non avessero la difesa più impenetrabile. Con Sarri i numeri sono peggiorati: c’è chi segna di più, e di gran lunga (Atalanta e Lazio), e c’era chi incassava di meno, fino a che queste partite di calcio d’estate hanno modificato la situazione. E guarda caso, la Juve ha allungato la fuga, basandosi proprio sul concetto dell’impenetrabilità, che poi è quello che fa vincere gli scudetti.





La crescita di De Ligt

I segnali del consolidamento della retroguardia sarriana si erano già visti nei primi mesi del 2020, perlomeno allo Stadium: se in trasferta la porta della Juve è rimasta inviolata solamente a Bologna, il 22 giugno, in casa i bianconeri hanno incassato una sola rete in Coppa Italia dalla Roma (un irrilevante autogol di Buffon) e una sola in serie A da Cornelius del Parma: è un primato, quello dell’unico gol subito in campionato, che la Juve condivide con il Lione. L’inviolabilità della Juventus dipende principalmente dalla crescita di de Ligt al fianco di Bonucci, tant’è vero che Sarri tende a cambiare la sua coppia difensiva il meno possibile. “Rugani in questo momento meriterebbe di giocare, ma è difficile toccare equilibri che stanno funzionando molto bene” dice l’allenatore, che non vuole compromettere la stabilità del pacchetto centrale proprio ora che la situazione sugli esterni è invece instabile, visti gli infortuni di De Sciglio ed Alex Sandro e anche se a Marassi contro il Genoa rientrerà Danilo, che ha scontato un turno di squalifica.







Fonte