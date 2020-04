TORINO – L’ufficialità deve ancora arrivare ma la macchina organizzativa bianconera ha già iniziato le manovre per ripartire. Le convocazioni per i calciatori attualmente all’esterno, otto per la precisione dopo il ritorno di Pjanic e la permanenza torinese di Cuadrado e de Ligt, arriveranno solo quando si saprà con certezza la data del ritorno: eppure la ripartenza individuale ipotizzata per il 4 maggio, in attesa di avere certezze sugli allenamenti in gruppo, ha fatto scattare i preparativi per la “fase due”. La Juventus ha convocato ufficiosamente i calciatori ancora all’estero per l’inizio della settimana prossima: dovrebbero dunque presentarsi alla Continassa entro martedì, con slittamento al mercoledì per i sudamericani, anche se non si può ancora parlare di convocazioni definitive. La prima comunicazione del genere da parte della società ai suoi tesserati, con la convocazione definitiva, o un rinvio della medesima, che sarà inviata nei prossimi giorni, tra giovedì e venerdì.

Ritorno anticipato

L’obiettivo della Juventus è avere la rosa al completo una settimana prima della ripresa dell’attività, tempo necessario per sottoporre i giocatori allo stesso protocollo di controllo (test ematici e doppio tampone) previsto per tutti i calciatori di serie A. Un percorso che permetterebbe di evitare le due settimane di quarantena obbligatorie per chi arriva dall’estero, ma superflue nel caso di doppio esito negativo del tampone.



Resta da capire come si comporterà Higuain, che ha espresso i suoi malumori, e la sua poca voglia di tornare a Torino, anche ad alcuni compagni di squadra. In quanto a Ronaldo, che si trova a Madeira dal 9 marzo, il portoghese ha fatto sapere fin dall’inizio che avrebbe rimesso piede in Italia soltanto con la certezza della ripresa del campionato.