– Ventitré persone arrestate (13 in carcere e 10 ai domiciliari), 21 società con sedi in tutta Italia coinvolte, sequestro preventivo per l’importo complessivo di 7.499.220 euro di beni mobili ed immobili, denaro, autoveicoli e quote societarie. E’ il bilancio dell’operazione “Galaxy” con la quale la Guardia di finanza di Isernia, coordinata dalla procura, ha scoperto una mega frode in danno dell’Unione europea e dell’Italia.

“Abbiamo individuato il punto debole tra i sistemi informativi dei Paesi dell’Unione europea, sfruttati dall’organizzazione per la compravendita di auto esenti dall’Iva”, ha spiegato il procuratore di Isernia, Carlo Fucci.

Le indagini, durate circa un anno con verifiche particolarmente complesse ed articolate, hanno riguardato il settore della commercializzazione di auto di lusso ed hanno consentito di accertare un’evasione milionaria dell’Iva intracomunitaria. Il gruppo criminale finito nel mirino degli investigatori aveva proiezioni internazionali e base stabile nel nostro Paese: il blitz ha interessato le province di Isernia, Milano, Salerno, Caserta, Frosinone, Latina e Macerata.