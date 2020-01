“Sto bene, mi sono allenato tanto. Non ho toccato il pallone, ma non è un problema. Sono pronto per giocare“. Lo ha detto Zlatan Ibrahimovic nella conferenza di presentazione per il suo ritorno in rossonero. “I miei obiettivi? Voglio aiutare il Milan a migliorare e personalmente voglio divertirmi in campo. Voglio godermi il campo, quando sono stato fuori mi è mancato tanto” ha aggiunto Ibra, secondo il quale il Milan può fare di più. “Si può e si deve fare di più. Al Milan la pressione è altissima, tutti si aspettano grandi risultati. Se giochi nel Milan, non è perché sei stato fortunato, ma sei qui per fare grandi risultati”.

