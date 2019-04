L’Italia sta per essere inglobata in una vasta area di bassa pressione, la quale, condizionerà negativamente il tempo ancora per tanti giorni. Ci attende insomma una settimana, a più riprese, stravolta dal maltempo capace di proporci numerose occasioni per forti piogge, temporali spesso accompagnati anche dal fenomeno della grandine. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che fra oggi e domani, vivremo una sorta d’attesa almeno per alcune zone d’Italia, in quanto, a parte un po’ d’instabilità al Sud e al Nord Est, sul resto del Paese avremo una condizione sicuramente migliore, con ampie schiarite principalmente sul Nord Ovest, sulla Sardegna e su tutto il medio ed alto Tirreno. Domani avremo un primo peggioramento anche sull’area adriatica con maggior nuvolosità anche sul resto del Nord.

