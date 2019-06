Tornare ai fatti e ai numeri dell’immigrazione per affrontare il tema con metodo scientifico e non sulla base di percezioni e paure evocate. È questo l’obiettivo della XXI Conferenza Europea della Fondazione Rodolfo De Benedetti (Rdb), iniziata questa mattina a Reggio Calabria. In programma, la presentazione di studi e ricerche su conseguenze ed effetti dei due alternativi approcci alla gestione delle migrazioni attualmente sperimentati nel mondo: le politiche di deterrenza, basate su rimpatri e respingimenti, e quelle di accoglienza. Un dibattito assolutamente attuale oggi, in Europa in generale e in Italia in particolare, dove il “Decreto Sicurezza” voluto dal ministro dell’Interno Salvini ha rappresentato una brusca virata da un sistema basato sull’accoglienza a politiche di pura deterrenza. A chiudere la giornata di dibattito, sarà invece una tavola rotonda con l’ex ministro dell’Interno, Marco Minniti, e l’ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, per la prima volta a confronto dopo l’inchiesta che ha travolto il “sistema Riace” e lo smantellamento del borgo dell’accoglienza disposto dal Viminale di Salvini.

“Con rammarico assente per la prima volta in più di vent’anni di attività della Fondazione” il presidente Carlo De Benedetti ha comunque voluto affidare a Tito Boeri un proprio messaggio per spiegare perché Rdb abbia deciso di concentrarsi sulla gestione dei flussi migratori di richiedenti asilo e rifugiati. Un tema caldo ma non nuovo per la Fondazione, che alla questione già in passato ha dedicato progetti scientifici, raccolte dati ed eventi pubblici, tutti – spiega nel suo messaggio De Benedetti – con un minimo comune denominatore: “la volontà di affrontare temi rilevanti di politica economica con metodo scientifico, contribuendo così ad un dibattito informato ed evidence – based“.

Nell’Italia dominata da ostilità verso i migranti e paure strumentalmente evocate si tratta di un approccio in controtendenza che a partire “da fatti e numeri dell’immigrazione vuole gettare le basi per un dibattito serio e saldamente ancorato alla realtà”. In Italia, nel giro di pochi mesi, l’approvazione del Decreto sicurezza ha significato una brusca inversione di tendenza. “Il governo – afferma De Benedetti nella sua introduzione – ha ridotto drasticamente le risorse destinate a misure di accoglienza e integrazione, senza una vera valutazione dell’efficacia dell’assetto precedente”. Risultato, una politica dell’emergenza permanente. “Ci stiamo allontanando da un modello di accoglienza caratterizzato da una vera e propria strategia di integrazione sociale e lavorativa dei rifugiati per abbracciarne uno di “servizio minimo”, basato sull’offerta di alloggio e sussistenza”. A pagarne le conseguenze- è la previsione del presidente di Rdb- sarà l’Italia del futuro, in termini di bassi tassi di partecipazione alla forza lavoro e segregazione sociale degli immigrati, come tutti quelli che si vedranno negato il diritto di essere legittimamente accolti come rifugiati.

E i dati, sebbene parziali, confermano tale previsione.

Nell’ultimo anno – spiega Boeri – sono state respinte 45mila domande di richiesta asilo, ma i rimpatri sono stati solo 5mila. Risultato, circa 40mila stranieri costretti ad una condizione di clandestinità sul territorio italiano, dunque privati del diritto di lavorare, affittare casa, accedere a servizi in modo regolare. Di fatto, costretti all’illegalità. Un trend che con le attuali politiche di respingimento e chiusura è destinato solo ad aumentare, costringendo all’illegalità un sempre maggior numero di persone.

Sulle possibili alternative si ragionerà anche sulla base degli elementi offerti da interventi, studi e relazioni presentati in giornata. Ad aprire la discussione Herbert Brücker (Institute for Employment Research, Germany), Yuliya Kosyakova (Institute for Employment Research, Germany), Jens Hainmüller (Standford University), Dominik Hangartner (University of Zurich) e Philipp Jaschke (Institute for Employment Research, Germany). Al centro del loro intervento, il rapporto “Refugees in Germany and their occupational perspectives: Novel evidence from the IAB-BAMF-SOEP-refugee survey”. Discusso da Ian Preston (University College London), lo studio illustrerà i risultati di una recente survey sui rifugiati in Germania, su cause dei movimenti migratori, rotte migratorie, livelli di istruzione ed esperienza professionale dei rifugiati, valori e comportamenti, grado di integrazione nel mercato del lavoro tedesco e nel sistema di formazione.

A seguire, sarà invece Theresa Beltramo dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, a relazionare su un progetto di raccolta dati in un campo rifugiati in Kenya, realizzato da Banca Mondiale e UNHCR in collaborazione con il governo keniota. Nel pomeriggio, Francesco Fasani (Queen Mary University of London e Fondazione RDB) e Tommaso Frattini (Università degli Studi di Milano) presenteranno la ricerca “Border Enforcement and Refugees in Europe”, incentrata sul tema delle politiche di controllo dei confini e i flussi migratori di migranti e rifugiati verso l’Europa, discussa poi da Giovanni Mastrobuoni (Collegio Carlo Alberrto).

La chiusura è affidata invece a Tito Boeri (Università Bocconi & Fondazione RDB) chiamato a moderare la tavola rotonda cui parteciperanno Gian Carlo Blangiardo (Presidente ISTAT), Mimmo Lucano (ex sindaco di Riace) e Marco Minniti (ex ministro dell’Interno, oggi deputato).