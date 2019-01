Dopo lo sciopero di martedì 8 gennaio, La Gazzetta Del Mezzogiorno è tornata in edicola. Il quotidiano pubblica una pagina bianca ed una lettera ai lettori del cdr e dell’assemblea dei giornalisti.

“Cari lettori, questa pagina – si legge – esce quasi completamente bianca per mostrarvi a quale rischio sarebbe esposta l’informazione in Puglia, in Basilicata e nel Mezzogiorno, se la Gazzetta del Mezzogiorno non uscisse più. Le storie, i commenti, le notizie, le opinioni, le istanze delle nostre comunità non troverebbero più voce. In queste settimane, i giornalisti della Gazzetta del Mezzogiorno hanno continuato a lavorare garantendo l’uscita del Giornale, benché non retribuiti”.

“Ad oggi, infatti – prosegue la lettera che è oggi sul quotidiano di Bari diffuso in Puglia e Basilicata – i giornalisti hanno ricevuto soltanto un acconto del 40% sullo stipendio del mese di novembre; non hanno percepito le tredicesime, lo stipendio di dicembre e continuano a non sapere se e in che misura verranno retribuiti in futuro”.

“Né, sino a oggi – si legge ancora nella lettera – hanno ottenuto risposte in tal senso dagli amministratori giudiziari, nominati dal Tribunale di Catania, e dal direttore generale dell’azienda, rimasto in carica malgrado il provvedimento di sequestro-confisca e gestore da anni di un’azienda sopravvissuta solo grazie ai tagli sul personale”.