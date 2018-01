Dopo aver attivato la funzione Siri Podcast News nella beta di iOS 11.2.5, da qualche ora questa novità è disponibile per tutti gli utenti che hanno installato iOS 11.2.2 negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Australia.

All’inizio di gennaio, Apple ha avviato i test su questa nuova funzionalità che permette a Siri di riprodurre i podcast di news quando l’utente chiede informazioni sulle notizie del giorno. Questa funzione era disponibile solo nella beta di iOS 11.2.5, ma da qualche ora è stata attivata anche su iOS 11.2.2.

Siri Podcast News è al momento disponibile solo negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Australia, limitatamente ad alcune fonti selezionate da Apple. Questa funzione permette all’utente di far partire un podcast quotidiano quando viene chiesto a Siri un comando del tipo “Quali sono le news di oggi?“.

Per impostazione predefinita, al momento Siri riproduce i podcast news della NPR (USA), della BBC (Regno Unito) e della ABC (Australia). Sono comunque presenti anche altre fonti selezionabili dall’utente come Fox News, CNN o Washington Post negli Stati Uniti, Sky News o LBC nel Regno Unito e SBS e Seven Network in Australia.

La funzione è stata chiaramente progettata per l’HomePod, ma Apple ha deciso di attivarla anche su iOS.