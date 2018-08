Alessandra Amoroso, uscita con il suo nuovo singolo La stessa, ha pubblicato su Instagram uno scatto che la ritrae da bambina, lanciando una sfida ai suoi fan.

Lo stesso sorriso, la stessa espressione di gioia, gli stessi occhi vivaci: Alessandra Amoroso, da piccola, era proprio “la stessa”. E il gioco di parole non è casuale, anzi, la cantante ha voluto pubblicare uno scatto che la ritrae ancora bambina, lanciando la sfida ai propri fan di fare lo stesso con l’hashtag #LaStessa.

Alessandra Amoroso da piccola: la foto su Instagram

La forza di Alessandra Amoroso sono i suoi fan, che amano seguire la cantante su Instagram e condividere con lei momenti della sua vita privata. E dopo aver pubblicato una foto del suo fisico perfetto, che aveva letteralmente mandato in visibilio l’intera fanbase, ora Alessandra ha voluto regalare ai suoi followers un altro scatto.

La cantante ha infatti pubblicato un collage di due foto, un prima e dopo, dove si vede Alessandra da piccola e poi oggi: «Sono passati gli anni (dalla prima foto parecchi) ma come potete vedere io sono rimasta sempre identica!», scrive a corredo del post.

Alessandra Amoroso: La stessa e il nuovo album

Insomma, Alessandra è proprio rimasta La stessa, come il suo nuovo singolo uscito il 12 agosto 2018, precisamente nel giorno del suo compleanno. Ma non finisce qui: la cantante ha anche invitato i suoi fan a fare lo stesso: «Se vi va condividete con me le vostre foto scattate anni dopo utilizzando l’hashtag #LaStessa: non vedo l’ora di sapere se anche voi siete rimasti sempre… gli stessi!».

Intanto dal 12 agosto il nuovo singolo è in alta rotazione su tutte le radio nazionali. Si tratta di un ritorno attesissimo, quello di Alessandra Amoroso, il cui ultimo album risale al 2016 (Vivere a colori). Il nuovo brano non è altro che il primo estratto del suo lavoro in studio, che dovrebbe uscire verso la fine di ottobre, e riportare Alessandra su tutti i palchi italiani, per la gioia immensa dei suoi fan.

Ecco il video di La stessa: