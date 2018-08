La Formula 1 sbarca a Milano

(Fotogramma)

La Formula 1 sbarca in Darsena a Milano. Il circus sarà protagonista nel cuore della città con il ‘Formula1 Milan Festival’, quattro giorni di eventi, musica e spettacoli che animeranno l’area della Darsena e dei Navigli, in concomitanza con il Gran Premio d’Italia 2018 che si terrà all’Autodromo di Monza.

Ellie Norman, direttrice Marketing & Comunicazione Formula 1, presentando l’iniziativa, ha spiegato che “abbiamo portato il ‘F1 Fan Festival’ nel cuore di Milano, una città incredibile, il cui dna è fatto di sport. Parte del nostro focus è stato di riportare i tifosi al cuore dello sport e una delle nostre iniziative principali è quella di portare i Fan Festival in città strategiche e importanti, per far arrivare la Formula 1 fra i suoi fan“.

L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Milano, la collaborazione di Aci e la produzione artistica e creativa di Balich Worldwide Shows, si svolge da oggi fino a sabato 1 settembre. La manifestazione è accessibile gratuitamente e propone un mix di eventi, musica, installazioni e laser show che accenderanno la Darsena dal giorno fino alla sera. Al centro delle attività del festival c’è il F1 Park, che ospita una corsa dimostrativa attraverso un circuito cittadino a financo alla Darsena.