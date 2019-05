Le informazioni e le anticipazioni sulla finale di Amici 2019: cosa accadrà nell’atto conclusivo della nuova edizione del talent.

Con l’eliminazione di Tish in semifinale si è composto il quartetto dei protagonisti della finale di Amici 2019. Nell’atto conclusivo si sfideranno due cantanti, Alberto e Giordana, e due ballerini, Vincenzo e Rafael.

Chi vincerà la diciottesima edizione del talent? Secondo tutti il favoritissimo è senza ombra di dubbio Alberto Urso, il bel cantante lirico dalla voce potente e melodiosa. Ma sarà davvero lui ad avere la meglio? Lo scopriremo solo tra pochi giorni. Intanto vediamo cosa c’è da aspettarsi dalla finale di Amici.

Amici 2019: la giuria della finale

Durante la semifinale alla super giudice Loredana Bertè si sono aggiunti quattro giurati speciali: Sabrina Ferilli, Antonella Clerici, Romina Power e J-Ax. Ospite d’onore della serata è stato Renato Zero. Chi saranno invece i giudici della finale? Per ora non è stata data alcuna conferma.

All’atto conclusivo del talent mancano cinque giorni e di sicuro le sorprese non mancheranno. Una cosa è certa: anche quest’anno la finale del talent di Maria De Filippi sarà un grandissimo show!

I quattro finalisti

I due ballerini che si sfideranno per la categoria danza sono Vincenzo Di Primo e Rafael Quenedit. Entrambi hanno fatto impazzire il pubblico in questa edizione, mostrando grandissimo talento. Chi di loro riuscirà però ad imporsi, magari conquistando anche per l’ultima volta la fiducia di Alessandre Celentano?

Tra i cantanti la sfida sembra meno paritaria. Il 24enne siciliano Alberto Urso è infatti amatissimo da tutti, professori, pubblico, critica. Vero che Giordana Angi, a sua volta 24enne, nata in Francia ma cresciuta a Latina, non è da meno.

Il pubblico la adora e dalla sua ha un mega sponsor come Tiziano Ferro. Ma tra i giudici di Amici non tutti la amano… chiedere a Rudy Zerbi. Anche per questo possiamo dire che partirà un pizzico indietro rispetto al collega.

Di seguito il video di Casa di Giordana:

