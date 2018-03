Offerte in primo piano >> eBay <<

Di libri su Steve Jobs se ne trovano a centinaia, ma quello che sarà pubblicato a settembre potrebbe offrire una visione inedita del co-fondatore di Apple. Il motivo? È un libro scritto da sua figlia, Lisa Brennan-Jobs.

Il libro sarà disponibile negli USA a partire dal 4 settembre e non sarà interamente dedicato a Steve Jobs, anzi. Gran parte del lavoro di Lisa Brennan-Jobs è infatti incentrato sulla sua vita e sul suo processo di crescita. Chiaramente, diversi capitoli saranno dedicati al padre Jobs. La Publisher Grove Press ha definito il libro “una storia struggente su come crescere in mondi totalmente diversi e su quelle che sono sfide nel dover vivere all’ombra di un padre famoso e imprevedibile”:

Ora 39enne, Lisa Brennan-Jobs è la figlia maggiore di Steve Jobs. Nata dalla relazione con l’allora compagna Chrisann Brennan, il rapporto tra i due è sempre stato tumultuoso. Steve e Chrisann si incontrarono alla Homestead High School e in quel periodo nacque Lisa. Steve Jobs si rifiutò di riconoscerla e arrivò anche a negare la paternità, fino a quando non venne dimostrata tramite test del DNA. Da allora, Jobs iniziò a pagare un assegno mensile all’ex compagna (prima di 385$, poi di 500$ dopo la quotazione milionaria di Apple in borsa).

In quel periodo, Jobs stava lavorando a un nuovo computer chiamato Lisa. Inizialmente aveva detto che si trattava di un acronimo per “Local Integrated System Architecture“, ma qualche anno dopo ha ammesso che il nome era dedicato proprio a sua figlia.

Solo dopo diversi anni, Steve Jobs e Lisa hanno iniziato a vedersi con frequenza e a cercare di creare un rapporto tra padre e figlia. Lisa, però, non ha mai voluto parlare pubblicamente del suo rapporto con il padre, almeno fino alla pubblicazione di questo nuovo libro.