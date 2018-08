La giovane figlia di Asia Argento e Morgan, Anna Lou Castoldi, è stata denunciata per aver imbrattato un bus dell’Atac. Ecco cos’è successo.

Continua il periodaccio per Asia Argento, che sta coinvolgendo tutta la sua famiglia. Dopo le polemiche relative alla figlia del noto regista Dario Argento, che le sarebbero costate il posto da giurato durante i live di X Factor 12, adesso al centro del mirino mediatico è finita la figlia Anna Lou, accusata dall’Atac per aver imbrattato un bus.

Anna Lou Castoldi: denunciata la figlia di Morgan e Asia

Un altro brutto colpo per la famiglia di Asia Argento, che di certo non può dire di star passando un’estate all’insegna del riposo e del relax. Adesso al centro del mirino c’è la giovane Anna Lou Castoldi, la figlia di Morgan e Asia, oggi appena sedicenne, ma che già fa parlare di sé.

La ragazza, infatti, un mese fa aveva pubblicato un video su Instagram dove si mostrava intenta a scrivere su un bus dell’Atac di Roma. E non sono di certo bastate le scuse della piccola ribelle a far fare un passo indietro alla società, che anzi ha deciso di denunciare la ragazza, che ora rischia una multa fino a mille euro.

Una bravata di una ribelle, figlia di ribelli. Insomma, pare proprio che il gene sia stato trasferito anche alla generazione successiva.

Asia Argento eliminata da X Factor

Una polemica che cade proprio durante i giorni più delicati dell’estate di Asia Argento. L’attrice, infatti, sebbene non sia ancora stato diffuso il comunicato ufficiale di Sky, è praticamente data per eliminata dal programma in seguito allo scandalo che l’ha coinvolta relativo ad alcuni abusi sessuali nei confronti di un giovane attore, Jimmy Bennett, all’epoca minorenne.

Asia è stata accusata inoltre di aver patteggiato economicamente per non far uscire la questione allo scoperto. E così lo scandalo ha portato la produzione del celebre talent show a voler interrompere la collaborazione con la celebre attrice.

FONTE FOTO: https://www.instagram.com/blue.lou/?hl=it