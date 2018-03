Anna Tatangelo è stata molto dura con Gigi D’Alessio nell’intervista rilasciata a Vanity Fair e la cosa non è andata già alla figlia del cantante, Ilaria.

La ragazza si è sfogata su Instagram usando toni ancora più accesi di quelli di Anna:

“Bhe si! io pure ero piccola, in realtà forse non abbastanza pero’.. quello che stava accadendo alla mia famiglia mi era molto chiaro e comunque, qual ora non lo fosse stato, i giornali e le varie riviste gossip mi avrebbero ricordato ogni giorno quello che stava accadendo alla mia famiglia. Un periodo tra i piu’ bui della mia di vita e, ovviamente, di una Donna (mia madre) che vedeva il suo castello, i suoi sacrifici e la sua famiglia buttati al vento. Uno dei motivi per i quali oggi forse detesto il mondo dello spettacolo è proprio il dover condividere la propria vita con tutti, ma nonostante cio’ pero’, devo riconoscere che è proprio grazie allo stesso mondo e ai sacrifici di mio padre se ho potuto studiare e vivere con assoluta dignità. Oggi l’ennesimo articolo da leggere, con l’ennesime cazzate da dover buttare giu’… o forse no? Mi sono detta: “infondo io pure ero troppo piccola per poter parlare… oggi no! Oggi ho 26 anni. Perchè continuare a dire di avere un ottimo rapporto con i figli? Non è vero, non é mai stato vero. Sarebbe stato bello avercelo, una volta passati i rancori. Io ci ho provato! Alla fine siamo talmente coetanee che probabilmente sarebbe potuto nascere un qualcosa di naturale, spontaneo. Durante tutti questi anni ho cercato di cancellare il dolore e la sofferenza che ho vissuto giorno dopo giorno accanto a mia madre cercando con tutta me stessa un vero rapporto con la compagna di mio padre. Ammiro chi riesce ad accettare una nuova figura accanto al proprio genitore da un momento a un altro… Eppure io c’ho provato! giuro se c’ho provato! Nonostante tutto, questo “BEL RAPPORTO” non c’é mai stato, mai! Piu’ passavano gli anni e piu’ mi rendevo conto che questa donna era davvero cattiva e non adatta per nulla alla spontaneità e alla VERA semplicità della nostra famiglia. Oggi quindi mi chiedo per quale motivo devo continuare a leggere cazzate su cazzate sui rapporti con i figli? basta! Ci vediamo e non ci guardiamo nemmeno negli occhi! Perché continuare a dire.. Perché continuare a dire di essere subentrati al termine di una relazione quando in realtà, si é vero, c’erano dei problemi tra i miei genitori, ma mia madre aveva partorito da poco…e sicuramente non poteva essere un’altra donna/ragazzina a risolvere i problemi di un’altra famiglia. Le cene di 20/30 persone a cui “faticosamente” ha dovuto cucinare, era sempre e comunque affiancata da persone che umilmente e con gentilezza ci aiutano con le faccende domestiche; Il “rumore” nient’altro che cene in cui mio padre, “il classico napoletano,” faceva, fa e continuerà a fare, se Dio lo vorrà, per lavoro. Sempre e unicamente per lavoro, lo stesso lavoro che ha permesso me, i miei fratelli e la mia famiglia di condurre una vita dignitosa e perché non dirlo, lo stesso lavoro che ha contribuito alla Sua realizzazione e al “girare senza vestiti dopo una doccia, nel silenzio delle sue stanze”. Io non posso accettare che si debba parlare di mio padre in questo modo!!!! Quando se ne é andata da casa non ha nemmeno detto: ciao! Cavolo anche l’asino fa un cenno con la testa quando entra un pasto nella stalla!!bassezze uniche!!! UNICHE!!! AHAHAH PERO’ ADESSO MI FERMO PERCHé ALTRIMENTI VADO TROPPO IN BASSO… Poi….. Poi, “pensavo che la scelta migliore fosse restare in silenzio per rispetto degli altri”…Ma siamo seri? gli altri? ma forse sei tu l’altra! Non noi! Non noi famiglia consolidata da anni! L’amore che nutro per mio padre è unico e indissolubile, io sono certa che lui sceglierà cosa é meglio per il suo animo buono e nel rispetto soprattutto di mio fratello Andrea (un angelo partorito da un diavolo ancora non me lo spiego). Quanto a Te, smettila di dire cazz*te sulla vita di un uomo (un minimo di rispetto) e sul rapporto fantomatico che avresti con i figli perché NON é VERO!!! NON LO é!!! E se non sei stata accettata é perché prima tu non hai accettato noi, si é sempre visto, l’abbiamo sempre saputo e percepito. Ma un segreto vorrei dirtelo: tu sei arrivata DOPO!!!!”