Sono passati ormai tre anni da quando durante la finale della seconda edizione del Grande Fratello Vip (che vide vincere Daniele Bossari), i figli di Ilary Blasi fecero una sorpresa alla mamma arrivando in studio. Cristian (il primogenito), Chanel (la secondogenita) e Isabel (la piccolina di casa).

A distanza di tre anni e due edizioni del GF Vip, Chanel Totti – che fra un mese soffierà 13 candeline – ha debuttato su TikTok insieme al padre, alla madre ed ai fratelli.

E’ già virale, infatti, il video dove balla insieme ai fratelli Cristian ed Isabel ed al padre Totti.

Intervistata dal settimanale F un po’ di mesi fa, la Blasi ha così parlato della sua famiglia:

“Viaggio sia per lavoro che per piacere. Sto valutando due nuovi progetti. In realtà in questo momento della mia vita sto facendo la mamma a tempo pieno, il lavoro più difficile del mondo. Ho tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, ognuno di un’età diversa, le mie giornate ruotano intorno a loro. Per quanto faticoso possa essere un mestiere, non è mai difficile come stare a casa dietro a tre figli, credete a me”.