ROMA – L’Italia è disponibile a sperimentare “l’utilizzo del challenge, ovvero la chiamata all’on field review della Var da parte delle squadre, nei tempi e nei modi che l’Ifab eventualmente stabilirà”: è quanto la Federcalcio ha anticipato in via informale alla Fifa, facendosi “interprete delle richieste pervenute nelle ultime settimane da numerose società di Serie A”. Il presidente Gabriele Gravina sposa quindi la causa dei club dopo le tante lamentele sul Var arrivate recentemente. Di certo i tempi non sarebbero brevi: come fa notare la stessa Figc, per partire con la sperimentazione serve prima l’approvazione dell’Ifab, l’ente che si occupa dei regolamenti del calcio.

“Arbitri vadano di più al monitor”

In attesa di eventuali innovazioni sul fronte Var, Gravina ha anche condiviso con il designatore arbitrale di Serie A, Nicola Rizzoli, l’esigenza di “intensificare il ricorso all’on field review nei casi controversi che rientrano nell’ambito del protocollo internazionale”. Anche in questo caso, molti allenatori e dirigenti nelle ultime settimane si sono chiesti per quale motivo in casi dubbi gli arbitri non siano andati a rivedere gli episodi al monitor. La direttiva sul maggiore uso dell’on field review è stata già trasferita ai direttori di gara. “Ciò al fine di non alimentare polemiche strumentali – è spiegato nel comunicato della Figc – che intacchino l’immagine del nostro campionato, che si appresta ad entrare nella fase cruciale della stagione”.







Fonte