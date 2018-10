Da quando il Grande Fratello Vip ha detto ai ragazzi di darsi una svegliata, Stefano Sala ha trovato improvvisamente un forte interesse nei confronti di Benedetta Mazza, dimenticandosi della fidanzata fuori, la modella ucraina Dasha Dereviankina.

Dasha, che in questo momento vive a Kiev, è stata raggiunta telefonicamente da Il Fatto Quotidiano che le ha fatto il punto della situazione del suo gemello-fidanzato conteso fra Eleonora Giorgi e Benedetta Mazza.

Se sulla Giorgi si è fatta una risata, sulla Mazza c’è andata a gamba tesa

“Non la conosco così bene per dire se questo è il suo normale comportamento con i ragazzi che vede come amici, o se ci sta veramente provando. Sa, io sono ucraina, siamo diverse. Io però non potrei mai immaginarmi di comportarmi come fa lei con un mio amico, anche se fosse un amico che conosco da tutta la vita. C’è un proverbio italiano che dice ‘in chiesa coi santi e all’osteria coi ghiotti’. Ecco, potrebbe essere adatto a lei”.

Ovviamente Dasha ha tirato le orecchie anche al fidanzato:

“Lo avevo promesso a Stefano: ‘Non importa se qualcuna ci proverà con te, non farò grandi scandali perché se loro sono single possono fare quello che vogliono. Ma la responsabilità sarà tua se reagirai alle persone che ci proveranno‘. Non starei mai con qualcuno che non rispetta me e la nostra relazione. In caso di tradimento, statene certi, lo saluterò per sempre e sparirò”.