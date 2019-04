Michael De Giorgio, archiviata l’esperienza a Temptation Island dove è stato aperto come una verza e smontato come un mobile dell’Ikea dalla sua allora fidanzata Lara Zorzetto, ha ritrovato l’amore fra le braccia di Giorgia, una biondina che ama gli animali ed i tatuaggi.

Non a caso i due, per sancire il loro affetto, si sono incisi sulla pelle sotto l’orecchio i pronomi possessivi ‘MIO’ e ‘MIA’ e lei – non contenta – si è anche tatuata su tutta una chiappa la scritta ‘Property Of Michael De Giorgio’, ovvero ‘Proprietà di Michael De Giorgio’.



Se un giorno i due malauguratamente dovessero lasciarsi e Giorgia dovesse trovare un nuovo fidanzato, me lo immagino così ogni volta che in intimità la spoglierà e leggerà quella scritta: