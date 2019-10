“Ti voglio ricordare così amore mio, Felice e sorridente. Mi hai cambiato la vita e hai continuato a farlo giorno dopo giorno… Ti hanno portato via da me, ma tu vivi in me, tu sei parte di me!! Ti amo e ti amerò per sempre”. Inizia così il lungo post con cuiha scelto di salutare su Facebook il suo compagno,, uno dei due poliziotti, originario di Velletri, uccisi venerdì durante la sparatoria nella questura di Trieste.

“Mi prenderò io cura dei nostri gatti, della nostra casa, ma tu promettimi che ti prenderai cura di me, dei nostri gatti, della tua famiglia e di tutte le persone che ti amano! Nulla avrà senso senza di te, ma so che tu ci sei per me, come ci sei sempre stato”, continua la ragazza parlando anche dei tanti progetti che avevano in comune.

“Volevamo sposarci, avere un figlio, costruire una famiglia”, aveva confidato Valentina nella lunga intervista a Repubblica in cui si è anche abbandanata a uno sfogo: “Lui amava il suo lavoro, ma mi raccontava che talvolta è pericoloso. E ora, dopo quello che è successo, mi viene da dire che quel lavoro può anche essere una m…”.

Parole amare e piene di dolore come quelle con cui Valentina chiude il suo saluto: “Lo so, non leggerai mai queste parole, ma so che ci sei e so anche che in questo momento starai ridendo di me che piango per ogni cosa. Ma tu non sei una cosa, tu sei tutta la mia vita! Sempre”.