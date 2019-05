Ezio Greggio sta per tornare con La sai l’ultima? e nel cast ci sarà anche la sua nuova fidanzata Romina Pierdomenico, la giovane modella (fra i due ci sono ben 39 anni di differenza) che in passato ha partecipato a Colorado come ballerina, a Temptation Island come tentatrice, a Uomini e Donne come corteggiatrice ed anche a Miss Italia, dove ha dato il meglio di sé.

Quando Romina Pierdomenico ha partecipato a Miss Italia (arrivando seconda dietro Giusy Buscemi) correva l’anno 2012, si svolgeva a Montecatini Terme e lo conduceva la buonanima di Fabrizio Frizzi.

In quell’occasione se Romina ha lasciato tutti senza parola per la sua bellezza, quando ha aperto bocca ha strappato più di un sorriso fra strafalcioni grammaticali e gaffe, come quando ha detto a sua mamma “Mamma sei bellissima da lontano, te lo giuro!“.

“Lui è il mio nipotino. Si chiama Antonio.. Gabriele, perdonatemi! Il mio nipotino è abbastanza cicciottello e non ha ripreso (?) dalla zia e nemmeno dalla mamma, non so da chi ha ripreso (?). I miei nipotini dall’Abruzzo sono venuti qui a Montecatini perché mi vogliono bene, nonostante tutta la distanza che c’è (?). Scusatemi l’emozione”.

Ecco il video:

Fra Ezio e Romina ci sono quasi quattro decenni di differenza.