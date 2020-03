View this post on Instagram

ce la faremo, un giorno alla volta, è una traversata del deserto di un’umanità intera, tra incertezza, animo, problemi grandi e piccoli, senza una mappa precisa di quello che ci aspetta, ma serve speranza e in qualsiasi modo cerchiamo di darcela. È un tempo preziosissimo non dimentichiamolo mai. Grazie a chi lavora in prima linea. Grazie a chi resta isolato per proteggere se stesso e gli altri e così contribuire a rallentare il contagio. Noi in questi pomeriggi ci ritroviamo in diretta per tenerci compagnia e vengono fuori storie belle, soprattutto leggerezza e qualche risata, “sorrisi e canzoni”, soprattutto. Grazie @rosario_fiorello @elisafuchi @christianermeti @fabiovolo e oggi è passato a trovarci #francescoguccini il pontefice laico e barbudo della canzone popolare italiana. Vi abbraccio. a domani. #iosuonoacasa #iostoacasa