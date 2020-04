Dovrebbe chiudersi entro il weekend il rientro in Italia dei nove calciatori della Juventus che hanno lasciato il nostro paese per fare ritorno nel loro e vivere vicino ai familiari l’emergenza Covid 19. Una scelta che, per coloro che non hanno completato il percorso di isolamento volontario, ha destato più di una polemica e che avrà necessariamente ripercussioni al loro rientro. E che metterà in evidenza la scarsa meritocrazia del virus, che uniforma calciatori ligi al dovere, che hanno atteso i 14 giorni previsti, a coloro che hanno lasciato in anticipo il Paese.

Per tutti, infatti, sarà necessario un periodo di isolamento visto il loro rientro in Italia: resta solo da capire di quanti giorni. Il rientro è necessariamente previsto per il fine settimana anche in relazione al possibile, ma sempre più osteggiato dalla comunità scientifica e da coloro che antepongono la salute pubblica, ritorno in campo: se gli allenamenti dovessero riprendere il 4 maggio i tempi sarebbero ridotti al minimo, considerati i 14 giorni di quarantena al ritorno in Italia. Maggiori indicazioni arriveranno domani dopo la riunione tra la Federcalcio e il comitato tecnico-scientifico per le linee guida per allenamenti, con un ritiro per calciatori, staff tecnico, dirigenti e personale di servizio, che alla Juventus troverebbe la sede ideale nel J Hotel.