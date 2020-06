La famiglia di Tom Petty contro Trump: i familiari del defunto artista americano hanno diffidato formalmente il presidente degli Stati Uniti.

La famiglia di Tom Petty si scaglia contro Trump. Negli ultimi giorni tanti artisti hanno lanciato accuse al presidente degli Stati Uniti, specialmente dopo la morte di George Floyd, che ha riaperto in America la vecchia e mai del tutto guarita ferita del razzismo.

L’ultimo attacco contro il tycoon arriva dalla famiglia di Petty, che ha formalmente diffidato il presidente americano dall’utilizzare le canzoni del defunto Tom nell’ambito della sua campagna elettorale.

La famiglia di Tom Petty contro Trump

A quanto pare, il tycoon nei suoi comizi è solito utilizzare il brano I Won’t Back Down di Petty. Una situazione che ora però non va più bene ai familiari del compianto cantautore, che hanno spiegato: “Siamo fermamente contro il razzismo e ogni tipo di discriminazione, Tom Petty non avrebbe voluto che questa canzone fosse usata per una campagna di odio“.



FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/chitarrista-chitarra-ascolta-musica-768532/

I familiari di Petty hanno quindi confermato il proprio sostegno al paese e alla democrazia, affermando che Donald Trump non sta rappresentando i nobili ideali né degli Stati Uniti né della stessa democrazia.

Tom Petty: la morte

Cantautore di assoluto talento, uno nomi più importanti nella storia della musica americana, Tom aveva scritto canzoni fondamentali insieme alla sua band, gli Heartbreakers, in una carriera lunghissima iniziata nel 1969 e interrotta a causa del suo decesso improvviso solo nel 2017.

A portare via il grande Petty è stato un arresto cardiaco improvviso, causato da un’overdose di farmaci, il 2 ottobre 2017. Tom aveva all’epoca 66 anni. Nonostante la scomparsa la sua musica ha comunque negli ultimi anni continuato a vivere, permettendogli di guadagnare anche nuovi fan, pronti a riscoprire la magia della sua musica.

Di seguito il video di I Won’t Back Down:

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/chitarrista-chitarra-ascolta-musica-768532/