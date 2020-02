L’hanno chiamata “Petalosa”. Un omaggio a quell’aggettivo inventato dal piccolo alunno di Copparo che in terza elementare ha convinto la Crusca e ora entra nel linguaggio scientifico. Una famiglia di geni che moltiplica i petali nei fiori, rendendoli più belli, scoperta dai ricercatori dell’Università statale di Milano, del Cnr e del Parco tecnologico padano di Lodi che hanno pubblicato uno studio sul Journal of experimental botany. “Siamo abituati a pensare che sia normale che rose, garofani e alcune petunie abbiano molti petali – spiega l’ateneo milanese – ma una ricerca rivela che la loro “petalosità” è dovuta a mutazioni genetiche naturali molto simili tra loro”.

La ricerca è stata portata avanti non solo in laboratorio, ma anche grazie allo studio dei database online che mettono a disposizione l’intera sequenza genomica del DNA di diverse piante. In rete è disponibile per esempio l’informazione genetica della varietà “Francesco” del garofano, creata dall’ibridatore italiano Giacomo Nobbio. Gli studiosi hanno dimostrato come alcune mutazioni in un gene chiave per lo sviluppo del fiore porta a una sovrabbondanza di petali rispetto ai cinque considerati normali per un garofano. Un gene operoso, scoperto anche in altre specie. “Un’informazione di grande interesse per il florovivaismo – spiegano dall’ateneo – che conta su un giro d’affari multimiliardario a livello mondiale ed è sempre alla ricerca di nuovi prodotti da immettere sul mercato i fiori doppi, con aumentato numero di petali, sono infatti spesso preferiti dai consumatori e aumentano il valore commerciale di molte varietà”

Negli studi precedenti gli autori avevano già individuato la mutazione responsabile di questo carattere nel pesco e in alcune varietà di rose. “È stato sorprendente analizzare uno ad uno i geni e ritrovare via via mutazioni analoghe nella rosa rugosa, nei garofani e nelle popolari petunie doppie”, spiega Stefano Gattolin, ricercatore del Cnr. E quindi ecco la famiglia di geni, battezzata sulla rivista scientifica come “Petalosa”. “Ci è venuta in mente la storia di Matteo”, racconta Laura Rossini, coordinatrice della ricerca e docente di Genetica agraria della Statale. Gli studiosi hanno pensato a quell’aggettivo, petaloso, che da un quaderno di un bambino delle elementari è finito sul vocabolario e nel lessico comune. “Una bella storia tutta italiana, come questa scoperta. E ci è piaciuto ricordarla così”.