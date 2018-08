La falsa lettera del padre di una vittima di Genova

La finta lettera, virale sui social, e l’immagine di Marta Danisi, fra le vittime del crollo di ponte Morandi a Genova (Facebook /Marta Danisi)

Bufale che non si fermano nemmeno davanti alla morte. Dalla tragedia di ponte Morandi, ecco quindi spuntare sul web l’ennesimo falso di cattivo gusto, nato per acchiappare like e lucrare virtualmente sul crollo che ha causato decine di morti. A farne le spese stavolta è la memoria di Marta Danisi, vittima del ponte insieme al fidanzato Alberto Fanfani e protagonista di una commovente lettera che sarebbe stata scritta dal padre all’indomani della tragedia.

Ma la missiva social dalle migliaia di condivisioni, condivisa compulsivamente nelle ultime ore – spiega Bufale.net che riprende un post di Web Svelato – è in realtà un falso: il padre della ragazza deceduta nel crollo di Genova, spiegano, sarebbe “morto qualche tempo fa” mentre “il testo della lettera è una versione modificata di un’altra vecchia bufala: la lettera di un padre alla figlia assassinata al Bataclan” datata 2015.