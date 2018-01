La droga Pongo arriva a Roma

Arrivata a Roma la cosiddetta droga ‘Pongo’ o hashish in crema: sostanza derivata dalla marijuana, di qualità migliore e con maggiore principio attivo del normale hashish.

E’ quanto trovato nelle tasche di un 18enne – che è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti – da parte dei carabinieri della Stazione ‘Roma Cinecittà’.

SOSPETTI - Insospettiti dai suoi movimenti su via Tuscolana, i militari dell'Arma hanno fermato il giovane per un controllo e nelle sue tasche hanno rinvenuto un ovulo contenente 10 grammi di 'Pongo' e una busta con all'interno molte dosi della particolare sostanza stupefacente cremosa, già pronte allo spaccio, per un peso complessivo di 50 grammi.

PERQUISIZIONE - La successiva perquisizione a casa del pusher, poco distante, ha permesso di trovare bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Il giovane arrestato è stato sottoposto così ai domiciliari, in attesa del processo.