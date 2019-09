Portare il mondo del pallone nel mezzogiorno di Rai Due è stata una scommessa per il direttore Carlo Freccero ed alla luce degli ascolti (l’ultima puntata ha ottenuto quasi il 4% di share), ha così commentato fra le pagine del Fatto Quotidiano.

“Ascolti dimezzati rispetto a Mezzogiorno in Famiglia? Io mi aspettavo ancora peggio, per fare un bilancio aspettiamo due mesi. Il programma costa in totale 14 mila euro, bisogna fare le nozze con i fichi secchi. Simona è bravissima e ce la farà anche questa volta.”

La Domenica Ventura di Simona Ventura dura circa un’ora ed è un programma a basso costo, motivo per cui Freccero sembrerebbe essere entusiasta, nonostante gli ascolti devono ancora ingranare.

Il ritorno in Rai di Simona Ventura però non si fermerà con La Domenica Ventura, dato che il direttore ha confermato nuovi impegni nel 2020, oltre il già chiacchierato Collegio.

“Avrà nuovi impegni. Ci saranno ma nel 2020, non posso ora anticipare cose di cui non ho ancora parlato con l’amministratore delegato Salini. Ho molto puntato sul ritorno di The Voice Of Italy e se tornassi indietro lo rifarei, certo, sono soddisfatto. Sono felicissimo dei target che ha avuto, tra quelli più interessanti è stato un successo clamoroso.”

Alla luce di quanto fatto a The Voice Of Italy, il ritorno nel mondo del calcio con La Domenica Ventura, Il Collegio ed i nuovi impegni top secret nel 2020, Simona Ventura ha fatto bene a lasciare Temptation Island Vip per tornare in Rai?