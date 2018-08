Mara Venier non ha peli sulla lingua e non ha certo paura di rispondere a tono a chi la provoca su Instagram. Solo due settimane fa ha dato della “str*nzetta” ad una ragazza che ha criticato il suo team di lavoro in Rai.

Oggi Zia Mara ha annunciato una novità di Domenica In ed ha lasciato il numero al quale inviare i filmati per partecipare al programma.

“Ciao a tutti….volete partecipare a domenica in ???? Mandate a questo numero su Whatsapp un vostro filmato…..dovete dedicare una canzone …una poesia …a me 😱😱😱….😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂forza ci dobbiamo divertire😂😂😂😂😂😂😂 #domenicain#raiuno da domenica 16 settembre alle 14 #unacanzonepermara MANDATE I VOSTRI FILMATI SARETE CONTATTATI DAI MIEI AUTORI!!!!”

Tra i tantissimi commenti pieni di complimenti, un ragazzo ha scritto: “Io ovviamente seguirò solo Barbara d’Urso, lei è una vera fuoricalasse della tv”.

Questa volta Mara ha risposto in modo davvero inaspettato: “Fai bene!”

La Venier è molto amica della Santa di Cologno, ma un bel “vaffa” dei suoi o un “chi se ne frega” ci stava tutto.

Le parole di Mara Venier sullo scontro Domenica In/ Domenica Live.