La discografia di Lucio Dalla arriva in edicola per la prima volta in vinile: tutti i dettagli su questa nuova iniziativa per il grande artista bolognese.

Lucio Dalla torna a rivivere attraverso la sua discografia completa, in arrivo in edicola per la prima volta in vinile. Ventidue dischi da collezione che saranno disponibili nelle edicole italiane dal 3 dicembre.

Un’altra splendida iniziativa voluta da Sony Music per omaggiare la carriera ineguagliabile del grandissimo artista bolognese, uno dei cantautori più importanti della nostra storia, capace di sperimentare la musica in ogni suo ambito, dal beat all’avanguardia, dall’elettronica alla lirica.

Lucio Dalla: la discografia in vinile in edicola

Per la prima volta Sony pubblicherà in vinile alcuni dischi storici della discografia di Lucio, come Canzoni, Lucio, Il contrario di me e Ciao. Inoltre saranno dati alle stampe anche altri album che per anni sono stati ritenuti introvabili.

La prima uscita sarà riservata a uno degli album capolavoro della sua carriera, Come è profondo il mare del 1977, il primo in cui Lucio curò non solo la musica, ma anche i testi, firmando canzoni straordinarie come Quale allegria:

La nuova collezione di vinili di Lucio Dalla

Questa nuova collezione di album di Lucio Dalla è curata da Paolo Maiorino, responsabile del catalogo Sony Music. Insieme ai vinili, verranno resi disponibili al pubblico dei fascicoli con foto rare, racconti inediti e alcune interviste ad amici del noto cantautore bolognese.

Tra questi, Ron, Ricky Portera e anche Fiorella Mannoia. Proprio la cantante dai capelli rossi nei contenuti esclusivi dichiara: “Quando un grande artista come è stato lui se ne va, tendi ad andarti a riascoltare le sue canzoni con molta più attenzione e sensibilità di prima, pernché non vuoi perderne il ricordo, vuoi ritrovarlo tra le parole di una canzone, lo vuoi sentire più vicino a te e credo sia un sentimento umano“.