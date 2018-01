12:12 Roma, arriva Jonathan Silva 4 Alla Roma arriva Jonathan Silva dallo Sporting Lisbona. Il ds della Roma, Monchi, non ha perso tempo e dopo aver incassato dal Chelsea 20 milioni di euro (più 9 di bonus) per la cessione del terzino sinistro brasiliano ha individuato nel laterale dello Sporting Lisbona il sostituto per la fascia mancina. Il 23enne argentino, in possesso della cittadinanza italiana, è già nella Capitale per sottoporsi alle visite mediche e dovrebbe costare circa sei milioni di euro

11:32 Bologna, è fatta per Orsolini 3 Bologna, è fatta per Orsolini. I rossoblù hanno avuto l’ok per l’approdo di Riccardo Orsolini, ala della Juventus attualmente all’Atalanta. La società di Donadoni subentrerà al prestito dei nerazzurri.

11:31 Chelsea cede in prestito Batshuayi al Dortmund 2 Il Chelsea ha ceduto in prestito al Borussia Dortmund Michy Batshuayi. La cessione dell’attaccante belga è destinata a sbloccare lo stallo che si era creato nell’operazione di mercato che porterà il centravanti gabonese Pierre-Emerick Aubameyang all’Arsenal e il francese Olivier Giroud allo Stamford Bridge. L’ufficializzazione dei due trasferimenti è attesa nelle prossime ore.(

11:29 Babacar al Sassuolo, Falcinelli alla Fiorentina 1 Sassuolo e Fiorentina hanno raggiunto l’accordo per Babacar e Falcinelli che si scambieranno casacca, il primo con un passaggio definitivo in neroverde al costo di 10 milioni, il secondo con un prestito alla Fiorentina con diritto di riscatto in favore dei viola. L’operazione è stata definita in mattinata ed ora si attendono le rispettive ufficialità