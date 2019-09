Da domani sarà disponibile in pre order negli store di iTunes e Amazon ‘La differenza’ (Sony Music), il nuovo atteso album di inediti di Gianna Nannini in uscita il 15 novembre, a distanza di due anni da “https://www.adnkronos.com/”Amore gigante”https://www.adnkronos.com/”. Nella tracklist del diciannovesimo album in studio della rocker italiana saranno presenti i seguenti brani: ‘La differenza’, ‘Romantico e bestiale’, ‘Motivo feat. Coez‘, ‘Gloucester Road’, ‘L’aria sta finendo’, ‘Canzoni buttate’, ‘Per oggi non si muore’, ‘Assenza’, ‘A chi non ha risposte’ e ‘Liberiamo’. In un periodo storico in cui spesso la realizzazione dei dischi è affidata prevalentemente al digitale, la Nannini ha scelto di realizzare il suo nuovo album nei Blackbird Studio di John McBride a Nashville, Tennesse, nel regno dell’analogico, sede di grandi produzioni artistiche blues-rock.

