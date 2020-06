PRONTI a dire addio a diari, appunti e app per l’alimentazione? Per sapere se la dieta che stiamo seguendo è corretta basterà sottoporsi a un rapidissimo esame delle urine. Si tratta di un nuovo test appena messo a punto dagli scienziati dell’Imperial College di Londra, in collaborazione con la Northwestern University, la University of Illinois e la Murdoch University, in grado di analizzare in soli cinque minuti i livelli nelle urine dei metaboliti, veri e propri indicatori della qualità della dieta. Lo studio, appena pubblicato sulle pagine di Nature Food, suggerisce quindi che questo nuovo strumento potrà aiutare a fornire informazioni più precise e approfondite sulla qualità dell’alimentazione seguita.

Il nuovo test rapido

Nel nuovo studio i ricercatori hanno coinvolto circa duemila partecipanti, prelevando campioni della loro urina. In particolare, il team si è concentrato sull’analisi dei livelli dei metaboliti, che vengono prodotti quando alimenti differenti vengono assorbiti da un organismo. Dalle analisi è emersa un’associazione tra i livelli di 46 metaboliti e i diversi tipi di alimenti consumati. Per esempio, alcuni metaboliti sono correlati all’assunzione di bevande alcoliche, mentre altri al consumo di agrumi, fruttosio, glucosio e vitamina C e altri ancora alla carne rossa, carne bianca e a sostanze nutritive, come il calcio. “I metaboliti urinari sono associati ad alimenti specifici, per esempio carne o alcol, e vi è un cluster, cioè una aggregazione di alcuni metaboliti che possono essere espressione di un certo tipo di alimentazione”, commenta Francesco Giorgino, presidente dell’Associazione italiana di endocrinologia (Sie). Il test delle urine appena sviluppato, infatti, è riuscito a rilevare in soli cinque minuti il mix di metaboliti presenti nelle urine. “Si può in sostanza conoscere se la persona sta seguendo una dieta salutare o dannosa”, precisa l’esperto. “Prima di questo test ci si doveva riferire a interviste e diari alimentari con notevoli possibilità di errori o di false informazioni”.

L’impronta digitale dell’urina

In un secondo articolo pubblicato sempre sulla rivista Nature Food, lo stesso team di ricercatori ha chiesto a 19 volontari di seguire quattro diete diverse, da quelle particolarmente salutari a quelle, invece, un po’ meno sane. Dalle analisi è emerso che i partecipanti che seguivano esattamente la stessa dieta avevano valori di metaboliti differenti, come se l’urina avesse un’impronta digitale, che varia quindi da persona a persona. I ricercatori, infatti, hanno osservato attraverso un punteggio chiamato Dietary Metabotype Score (Dms), che i partecipanti che hanno seguito la stessa alimentazione hanno avuto una reazione metabolica differente. In particolare, la differenza tra chi ha un’urina con un Dms elevato e chi un Dms basso è di circa 4 calorie al giorno, vale a dire 215 grammi di grasso corporeo in più all’anno.



Come spiegano i ricercatori, il test potrebbe rappresentare uno strumento promettente per offrire consigli alimentari su misura per i singoli pazienti. “I risultati di questo studio sono molto stimolanti perché aprono la strada a una valutazione diretta delle abitudini alimentari di una persona attraverso un rapido test sulle urine, identificando anche quali sono i soggetti che seguono diete salutari rispetto a diete meno salutari”, commenta Giorgino. “Tuttavia, lo studio necessita di essere ampliato attraverso la valutazione di una popolazione più ampia e anche in maniera prospettica cioè seguita nel tempo. Sicuramente, almeno per ora, sarà necessario associare alle informazioni derivanti dalla valutazione dei metaboliti urinari anche le informazioni che derivano dal diario alimentare”.

Metaboliti e malattie

Il prossimo passo dei ricercatori sarà ora quello di studiare come l’impronta digitale dei metaboliti dell’urina di una persona possa collegarsi al rischio di sviluppare malattie come l’obesità, il diabete e l’ipertensione. “Una interessante prospettiva dello studio è quella di scoprire attraverso il test anche se la persona è esposta al rischio di specifiche malattie”, conclude Giorgino. “Questo potrebbe aumentare la nostra capacità di prevedere e quindi prevenire alcune malattie metaboliche come l’obesità e il diabete”.