Lo sfottò su Twitter di Matteo Salvini che aveva mandato un bacio ai “numerosissimi” manifestanti di Catania ha avuto effetto. Ieri sera, a pochi metri dalla nave Diciotti a protestare contro il blocco della nave della guardia costiera con più di 150 migranti a bordo c’era tantissima gente: studenti, scout, militanti di sinistra, attivisti di associazioni, gente comune arrivata al porto con un arancino in mano. “E’ l’emblema di condivisione e noi vogliamo condividerlo simbolicamente con i ragazzi e le ragazze che sono a bordo da una settimana. La nostra è una città accogliente”, dice Mavì Parisi.

Nave Diciotti, a Catania la protesta “dell’arancino”

Sono più di cento a issare in aria l’arancino, come fosse una bandiera: “Alla salute di Salvini”, scherzano i manifestanti. “Una parte di Catania non è d’accordo al fatto che lì, a pochi metri da noi, ci siano uomini e donne chiusi in una nave”, sostiene un ragazzo, arrivato dopo il tam tam sui social per il sit-in. “Catania accoglie”, si legge, accanto a un disegno di un arancino, in un cartello issato da un ragazzo.

Diciotti, la protesta degli arancini per i migranti bloccati al porto di Catania in riproduzione….

La protesta dell’arancino – nata dopo un post su Facebook – si mischia con quella della sinistra catanese che da due giorni è al porto per dare solidarietà ai migranti. “La partecipazione si sta allargando ogni ora di più, ci si rende conto che quello che sta succedendo ha dell’assurdo”, dice Matteo Iannitti di Catania bene comune. Al megafono si plaude all’intervento del procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio che ha aperto un fascicolo sulla vicende e che ieri è salito a bordo per fare un’ispezione. “Siamo di fronte a un sequestro di persona”, accusa Davide Carnemolla di Welcome to Europe.

Alle 23 i manifestanti sono ancora lì, a pochi metri dalla Diciotti. Quando scendono i 29 minori non accompagnati dalla nave della Guardia costiera scoppia un applauso.