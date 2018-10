Tour europeo per la Dave Matthews Band, che torna anche in Italia dopo quattro anni. Ecco tutte le date.

La Dave Matthews Band torna in tour in Europa e non dimentica l’Italia. A quattro anni di distanza dall’ultima performance live nel nostro Paese (a Milano in occasione del fittissimo calendario di eventi legati all’Expo 2015), il gruppo di Dave Matthews ha reso noto tutte le date del tour nel Vecchio Continente che li vedrà protagonisti nel 2019. Tra queste spiccano anche ben tre appuntamenti in Italia.

Dave Matthews Band in Italia nel 2019: tutte le date

La nuova serie di concerti del gruppo americano partirà il 6 marzo 2019 da Monaco di Baviera e si concluderà il 6 aprile a Lisbona. Il tour servirà alla DBM per promuovere l’ultimo lavoro discografico in studio, Come Tomorrow, uscito l’8 giugno 2018.

Ecco tutte le date presenti nel calendario europeo della band:

– 6 marzo allo Zenit di Monaco di Baviera

– 8 marzo alla Mitsubishi Electric Halle di Dusseldorf

– 10 marzo alla Salle Peyel di Parigi

– 12 marzo all’Eventim Apollo di Londra

– 13 marzo all’Eventim Apollo di Londra

– 15 marzo all’Asaf Live di Amsterdam

– 17 marzo alla Royal Arena di Copenhagen

– 19 marzo all’Annexet di Stoccolma

– 20 marzo allo Spektrum di Oslo

– 22 marzo al Mehr Theatre di Amburgo

– 23 marzo al Tempodrom di Berlino

– 25 marzo al COS Torwar di Varsavia

– 27 marzo al Forum Karlin di Praga

– 28 marzo alla Wiener Stadhalle di Vienna

– 30 marzo al Gran Teatro Geox di Padova

– 1 aprile all’Unipol Arena di Bologna

– 3 aprile al Mediolanum Forum di Milano

– 6 aprile all’Altice Arena di Lisbona

Dave Matthews Band live in Italia: i biglietti

Volete assistere a tutti i costi a uno degli appuntamenti europei della Dave Matthews Band? Ecco tutte le informazioni sui biglietti. La partenza della prevendita è prevista per lunedì 22 ottobre alle 9.00 per gli appartenenti alla Warehouse Fan Association, mentre il 24 ottobre alle 9.00 è prevista quella per il Con-Fusion Fan Club. La vendita libera è invece prevista per il 25 ottobre alle 9.00 sui circuiti TicketOne e D’Alessandro e Galli.

In attesa del loro arrivo in Italia, ci ascoltiamo il brano Again and Again tratto dall’album Come Tomorrow:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/davematthewsband/photos/