Nek torna a esibirsi all’Arena di Verona nel settembre 2019: ecco la data e le informazioni sui biglietti.

Per il terzo anno consecutivo, l’Arena di Verona ospiterà Nek. L’artista emiliano già due anni fa fu protagonista di un grande concerto nel celebre anfiteatro veneto da solista, mentre lo scorso anno tornò sul palco più desiderato d’Italia insieme agli amici Francesco Renga e Max Pezzali.

Quest’anno, Filippo Neviani ha invece annunciato una data unica a Verona, un regalo speciale per tutti i suoi fan in una location magnifica. Ecco tutti i dettagli sull’evento.

Nek in concerto a Verona nel 2019: data e biglietti

Il nuovo grande evento di Nek si svolgerà il 22 settembre 2019. I biglietti saranno disponibili sul circuito TicketOne dal 1° febbraio per gli iscritti al fan club ufficiale dell’artista, dal 2 per tutti gli altri.

La vendita nei punti autorizzati partirà invece solo il 9 febbraio alle 11. Considerando l’amore e l’affetto che lega Nek ai suoi fan, il sold out è più che prevedibile.

Nek

Nek a Sanremo 2019 con Mi farò trovare pronto

Ben prima dell’evento a Verona, però, Nek sarà protagonista di un’esibizione altrettanto prestigiosa su un altro dei palchi storici del nostro Paese: il Teatro Ariston di Sanremo. Il cantante di Unici è infatti uno dei concorrenti del sessantanovesimo Festival della Canzone italiana, con il brano Mi farò trovare pronto.

Alla kermesse ligure, tra l’altro, canterà nella serata dei duetti anche con un suo grande amico, il comico, attore e cantante Neri Marcorè. Riuscirà stavolta il cantautore nativo di Sassuolo a vincere il suo primo Festival di Sanremo, dopo averlo solo sfiorato nel 2015?

Difficile dirlo a oggi. Di certo la sua figura la farà, ma con un cast così variegato come quello di quest’anno e con alcuni cantanti dati per iperfavoriti (su tutti Ultimo e Il Volo), la sua vittoria non è certo preventivabile.

Di seguito Fatti avanti amore, il brano presentato da Nek a Sanremo nel 2015: