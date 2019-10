Laura Pausini, incontro con i fan: la data dell’evento #PausiniBeMe, per festeggiare i 25 anni di carriera.

Laura Pausini ha annunciato un grande incontro con i fan nel settembre 2020. Intitolato #PausiniBeMe, non sarà semplice appuntamento tra la cantante e il proprio Fan Club, ma di una vera e propria festa per celebrare un anniversario davvero importante: i suoi 25 anni di gloriosa carriera.

All’evento manca un anno, ma l’artista ha voluto dare ogni informazione utile con largo anticipo, per far sì che anche i fan d’Oltreoceano abbiano il tempo di organizzarsi.

Laura Pausini incontro con i fan nel 2020

Ogni 5 del mese la cantante annuncerà nuovi dettagli sull’evento. Per il momento si sa che l’evento si terrà a Faenza (Ravenna) il 5 settembre 2020 dalle 21 a mezzanotte.

Si tratta di una grande festa riservata gli iscritti del suo Fan Club ufficiale. Tutti i partecipanti dovranno infatti risultatre in possesso della tessera Laura4U in corso di validità. Per altri dettagli non resta che aspettare il 5 del prossimo mese.

Questo il post con l’annuncio:

Laura Pausini: una carriera di successi

La leggendaria carriera di Laura è iniziata in realtà qualcosa in più di 25 anni fa. Era il 1993 quando una giovanissima cantante di Solarolo presentava sul palco del Festival di Sanremo, in gara tra le Nuove Proposte, un brano intitolato La solitudine.

Forse non tutti avrebbero scommesso su di lei, ma grazie a quel pezzo Laura conquistò la vittoria e ben presto raggiunse i vertici delle classifiche di tutto il mondo, grazie anche alla versione in lingua spagnola della canzone e a quella in lingua inglese, arrivate successivamente.

Da quel momento il suo percorso artistico è stato un susseguirsi di successi non solo in Italia. Non a caso Laura è la nostra cantante più amata all’estero, ed è una delle poche ad essere riuscita a conquistare diversi riconoscimenti ai Latin Grammy Award.