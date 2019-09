Michele Bravi in concerto a ottobre: il cantante ha annunciato un intimo spettacolo piano e voce a Milano, dopo un lungo periodo di stop.

Dopo mesi e mesi di attesa, finalmente i fan di Michele Bravi possono tornare a esultare. Il cantautore ha infatti annunciato il suo ritorno dal vivo per un concerto speciale a Milano il prossimo ottobre.

Si tratta per il momento di una data unica. Questo concerto sarà la prima uscita pubblica dell’artista dopo l’incidente che è costato la vita a una donna, se si esclude un duetto con l’amica Chiara Galiazzo di non molte settimane fa.

Michele Bravi in concerto a Milano: la data e biglietti

Dopo un lungo periodo di pausa e di silenzio, l’artista era tornato a parlare ai microfoni de Il Corriere della Sera, per una lunga e vibrante intervista in cui ha raccontato tutto il suo dolore per un incidente che ha cambiato la sua vita.

Adesso però Michele sembrerebbe pronto a ripresentarsi davanti al suo pubblico. Non sarà più quello di prima, ma è giunto il momento di tornare a vivere la sua vita. La data per il concerto speciale, un’esibizione molto intima, piano e voce, è il 19 ottobre, al Teatro San Babila di Milano.

I biglietti per l’evento saranno in vendita dal 10 settembre 2019. Questo il post con l’annuncio:

Michele Bravi con Chiara Galiazzo

Pochi mesi fa Michele aveva assaggiato per la prima volta il palco dopo l’incidente, ma era stata un’esibizione saltuaria. L’artista aveva infatti duettato durante un concerto dell’amica Chiara Galiazzo, sulle note di Grazie di tutto.

Già all’epoca la sua presenza aveva commosso il pubblico, anche perché Bravi era visibilmente emozionato, quasi scosso. E siamo certi che anche in questo nuovo concerto da solista le emozioni non mancheranno. Bentornato Michele.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/pg/michelebravi

