Sting in Italia: la data e le informazioni sui biglietti per il prossimo concerto dell’ex cantante dei Police.

Che il rapporto tra Sting e l’Italia sia speciale, non lo scopriamo certo oggi. Il cantante ha però ancora una volta fatto un regalo ai suoi fan nel nostro paese, annunciando una nuova data in questo 2019 per il suo tour di supporto all’album My Songs.

Una data che si aggiunge alle due estive, quella del 29 luglio al Lucca Summer Festival e quella del giorno dopo all’Arena Live di Padova. Ecco tutti i dettagli sul nuovo concerto dell’ex frontman dei Police.

Sting in concerto in Italia: ecco le date del My Songs Tour

La data aggiuntiva del tour di Sting in Italia, l’unica per ora prevista per il prossimo autunno, è quella del 29 ottobre al Mediolanum Forum di Assago (Milano).

Un concerto che fa parte della tranche europea del suo tour per l’album My Songs, un disco di reinterpretazioni in chiave moderna di alcune delle sue migliori hit.

I biglietti per questo nuovo live sono disponibili dal 5 luglio sul circuito TicketOne, su TicketMaster e ovviamente nei punti vendita autorizzati.

Sting

My Songs: un album di cover

Uscito il 24 maggio 2019, il 14esimo album solista di Sting, My Songs, non ha fatto certo gridare al miracolo una certa parte della critica musicale.

E il motivo è semplice. Al suo interno sono infatti inseriti alcuni dei capolavori della carriera dell’artista, sia di quella con i Police che di quella solista. Tuttavia, con i nuovi arrangiamenti non acquistano nulla di straordinario, e alla lunga il disco suona come un semplice greatest hits.

Per gli appassionati del mitico bassista non può comunque mancare alla propria collezione. Si tratta di un’occasione per riascoltare infatti brani epici come Desert Rose, Every Breath You Take, So Lonely, Message in a Bottle e Englishman in New York.