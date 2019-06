John Legend a Taormina: il concerto del cantautore americano nella splendida e suggestiva location siciliana. Ecco la data e le informazioni sui biglietti.

John Legend è pronto a portare la sua magica musica in Italia. Saltato per motivi organizzativi l’evento di Firenze, che lo avrebbe dovuto vedere in coppia con Mariah Carey all’Artemio Franchi, l’artista si è proiettato su una nuova e suggestiva data italiana.

Sarà infatti di scena al Teatro Antico di Taormina, una delle location più belle del mondo. Andiamo a scoprire tutte le informazioni su questo straordinario evento.

John Legend a Taormina: data e biglietto

Questo memorabile evento andrà in scena il 25 luglio 2019 e sarà denominato Taormina4Ever. Un’esibizione davvero unica, che vedrà protagonista John con un’orchestra di 100 elementi.

Magica musica in un magico luogo. Edificato dagli antichi greci nel III secolo a.C., il Teatro Antico è uno dei palcoscenici più importanti del mondo, e diventa anche uno dei più belli quando, al tramonto del sole, si può godere di uno spettacolo unico, con l’astro che cala sul mare regalando una luce impareggiabile alla location.

I biglietti per assistere a questo spettacolo imperdibile sono disponibili sul circuito VivaTicket.

John Legend

La ‘leggendaria’ carriera di John

John Legend è in assoluto una delle stelle più grandi della black music degli ultimi anni. Lanciato da quel folle genio di Kanye West, ha firmato, nonostante la giovane età, già album che hanno fatto la storia della musica del Ventunesimo secolo, come Get Lifted, Once Again e Darkness and Light.

A sottolineare la sua importanza c’è un record straordinario: è il secondo artista più giovane a riuscire a completare l’EGOT, ovvero a vincere almeno un Emmy, un Grammy, un Oscar e un Tony Award (i quattro premi più importanti d’America per televisione, musica, cinema e teatro).

Di seguito All of Me, il brano più famoso di John Legend: