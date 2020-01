Bon Iver tour 2020: la data e i biglietti del concerto di Justin Vernon in Italia nel prossimo autunno.

Bon Iver sarà protagonista di un concerto in Italia anche nel 2020. Dopo aver regalato un grande spettacolo ai propri fan lo scorso anno, Justin Vernon ha aggiunto una nuova data nel nostro paese anche nel prossimo tour europeo, che si svolgerà in autunno.

Andiamo a scoprire tutti i dati su questo nuovo appuntamento italiano dell’artista di Eau Claire, uno dei protagonisti della nuova musica americana.

Bon Iver in Italia nel 2020: la data e i biglietti

Il prossimo concerto italiano di Justin Vernon è in programma il 9 novembre al Mediolanum Forum di Assago, in provincia di Milano. I biglietti sono in vendità dal 24 gennaio sul circuito TicketOne.

Questi i prezzi senza diritti di prevendita:

51 euro per la Tribuna A numerata

46 euro per la Tribuna gold numerata

41 euro per l’Anello B

36 euro per l’Anello C frontale

31 euro per l’Anello C

41 euro per il parterre



Fonte foto: https://www.facebook.com/AestheticMagazine/photos/

Il nuovo tour europeo di Bon Iver

La data autunnale in Italia farà parte di un tour di fine anno dell’artista, che aveva invece escluso il nostro paese dal suo giro di concerti in Europa nella primavera del 2020.

Justin, un nome importante che ha ispirato anche nostri cantautori come Wrongonyou, sarà infatti di scena a Lisbona il 15 aprile, a Madrid il 16, a Barcellona il 17, a Berlino il 20, ad Anversa il 23, ad Amsterdam il 24, a Londra il 26, a Birmingham il 27, a Leeds il 29, a Manchester il 30, a Glasgow il 1° maggio e a Dublino il 2.

Anche questo tour promozionale è riferito al suo ultimo album, I, I, uscito nel mese di agosto del 2019.

Di seguito il lyric video ufficiale di iMi:

Fonte foto: https://www.facebook.com/AestheticMagazine/photos/